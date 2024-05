La versione di Allegri - il suo legale all’Ansa | Con Vaciago solo acceso alterco verbal - insulti reciproci

Coppa Italia alla Juventus, 1 - 0 all'Atalanta - Vlahovic firma la vittoria. Bagarre nel finale, Allegri si infuria e viene espulso

Organo Governo per controllare conti Serie A: la Figc convoca una riunione d'urgenza - ...lunedì pomeriggio alle 18 una riunione d'urgenza in Via Allegri ...e con autonomia regolamentare e decisionale " ha spiegato all'Ansa ...