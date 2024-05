Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 16 maggio 2024)contro il premier slovacco Robertci sarebbero le sue posizioni «ragionevoli nei confronti della». È ladi Dmitry, secondo cui non ci si dovrebbe meravigliare se «per la prima volta dopo decenni è stato tentato indi assassinare un politico» non ostile a Mosca. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo sostiene chenon vada considerato un «filo russo, solo un pragmatico e non russofobo». Il rapporto trasarebbe iniziato almeno dal 2008, quando il politico russo aveva preso il posto di Vladimir Putin a capo del Cremlino. Secondo, il premier slovacco «incarna quella parte di establishment europeo che non ha ...