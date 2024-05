La soap turca in onda su Canale 5 continua a regalare novità e colpi di scena 

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 16 maggio 2024) La storia infinita tra Nihan e Kemal, i protagonisti di Endless Love, è alle prese con nuovi alti e bassi. Come sempre, dovuti a cause esterne. Da oggi a domenica 19 maggio le nuove puntate – inalle 14 su5 – dellavedono al centro il loro rapporto altalenante, ma anche gli attriti tra Leyla e Vildan, la ricerca di Karen e la scelta di Özan e Zeynep. Serie tv: 10 titoli da non perdere a maggio 2024 ...