(Di giovedì 16 maggio 2024) Nel mondo delle costruzioni, l’innovazione dei prodotti e dei processi richiede una manodopera formata e aggiornata. Tuttavia, a fronte di una domanda costantemente in crescita, il settore si trova di fronte a unagenerazionale: la mancanza diqualificati. Focalizzandoci su Torino, un importante centro urbano in continua evoluzione, possiamo notare un divario significativo tra le esigenze del mercato e l’offerta formativa delle scuole dizia. Queste istituzioni riescono a produrre solo una trentina di studenti diplomati all’anno, una cifra nettamente inferiore rispetto alla crescente richiesta di manodopera specializzata. Storicamente, l’immigrazione ha rappresentato un importante “polmone” per l’introduzione di nuovi lavoratori nel settore edile. Tuttavia, anche questo flusso si è ...

Bergamo. l’Atalanta cade in casa con il Liverpool, sì, ma è probabilmente una delle sconfitte più dolci che si ricordino in casa nerazzurra. La Dea può esultare dopo aver staccato il pass che le consegna di diritto un posto in semifinale di Europa ...

Pamela Malvina Noutcho Sawa sarà la sfidante al titolo europeo Ebu dei pesi leggeri. A meno di due mesi dall’impresa del PalaDozza, la pugile-infermiera è stata designata come sfidante ufficiale per la cintura, attualmente vacante, per ...

La sfida della formazione degli operatori edili - La sfida della formazione degli operatori edili - L’approccio innovativo proposto da A.M.I.C. Costruzioni per la formazione dei futuri muratori e carpentieri edili ...

“Centrodestra polverizzato, la vera sfida è tra Gengaro e Nargi”: le previsioni di Gubitosa - “Centrodestra polverizzato, la vera sfida è tra Gengaro e Nargi”: le previsioni di Gubitosa - “Il Centrodestra si è polverizzato e al ballottaggio esploderà completamente, la vera sfida è tra Antonio Gengaro e Laura Nargi”. Il vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa fa ...

Meloni e Schlein, la sfida è già cominciata sui social prima che in tv. Per la premier 10 milioni di interazioni, per la leader Dem 2,2 - Meloni e Schlein, la sfida è già cominciata sui social prima che in tv. Per la premier 10 milioni di interazioni, per la leader Dem 2,2 - La ricerca di SocialCom: le leader polarizzano molto le discussioni, alla premier 84mila menzioni, alla rivale 15mila ...