La Scuola marescialli di Firenze e il clima da Full Metal Jacket | Tengono un’ora gli allievi con il braccio alzato

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 16 maggio 2024) Dopo la vicenda dell’allieva delladiche si è tolta la vita arrivano denunce ed esposti nei confronti degli insegnanti. L’edizione fiorentina di Repubblica dice che il sindacato dei carabinieri Unarma depositerà un esposto in cui ne racconta altri. Per denunciare undanella caserma. Il sindacato aveva segnalato il 12 febbraio scorso al ministero della Difesa alcune pratiche. Come quella di tenere gliper circasul destr’riga con ilsinistro. Oppure il controllo dei messaggi su Whatsapp e le perquisizioni degli effetti personali contenuti nelle valigie. In un altro esposto si parla di un dado utilizzato per scegliere le ...