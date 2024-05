La rivelazione di Giuliana De Sio | “Andreotti mi corteggiava - mi scriveva lunghe lettere sentimentali”

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ospite della trasmissione tutta al femminile condotta da Monica Setta, Storie di donne al bivio, l'attrice rivela: "Sono stata corteggiata, e non lo avevo mai detto, da Giulio Andreotti. Miin cui manifestava sentimenti di stima e affetto".

