La Rai non vuole Fedez | cancellata la sua presenza in un programma - ecco quale e i motivi

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il rapporto fra la Rai eè sempre stato conflittuale: nelle ultime ore l’emittente di Stato ha fatto sapere di non volere il rapper in un suo. Perché? Le ultime notizie che hanno coinvolto il rapper non sono certo rassicuranti: la lite con Cristiano Iovino, di cui si hanno diverse versioni, arriva dopo l’incessante parlare della separazione con Chiara Ferragni. Ora, a causa della rissa in cui sarebbe coinvolto,rischia di perdere anche l’affidamento dei figli. La Procura di Milano ha inserito il rapper nel registro degli indagati e questa storia sembra compromettere anche i suoi impegni professionali: stando alle indiscrezioni di Davide Maggio, infatti, la Rai ha deciso di escluderedagli ospiti di un suoin partenza sul secondo canale della rete di ...

