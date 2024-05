La rabbia di Allegri contro tutti | ha distrutto anche le luci di un set allestito da LaPresse

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) La sfuriata di Massimilianodopo l’espulsione di ieri sera nell’infuocato finale della sfida con l’Atalanta ha avuto conseguenzeper. Il tecnico bianconero infatti, prima del fischio finale, dopo la sua espulsione, si è scagliatouna procuratrice federale e preso dalla concitazione ha scalciato danneggiando irrimediabilmente delledi un set di fronte all’ingresso negli spogliatoi, allestite dagli operatori diper un fotoshooting per l’agenzia di stampa e per la Serie A. La Juventus successivamente ha chiesto agli operatori se servisse un rimborso per i danni causati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.