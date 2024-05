La premiata Security Awareness di Kaspersky è disponibile on-premise

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) (Adnkronos) - Milano, 16 maggio 2024. Molte aziende in tutto il mondo hanno adottato rigide policy di sicurezza che non consentono di usufruire delle soluzioni di formazione sulla cyberin cloud a causa dell'infrastruttura, delle normative e della conformità o dei livelli di riservatezza. Per aiutare questi clienti a migliorare le competenze di cyberdei propri dipendenti,ha messo a disposizione un modello on-della pluriAutomatedPlatform (ASAP). Grazie alla possibilità di operare senza l'utilizzo di Internet, questa piattaforma offre alle aziende un controllo completo dei propri dati e della propria infrastruttura. Secondo un recente studio di, il 77% delle aziende a livello ...