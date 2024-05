La Piazzetta de Cariño - un trago a la vez è la novità di Cariño Nikkei

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 16 maggio 2024), il ristorante giappo-peruviano diRodinò, nel cuore della movida di Chiaia, da questo mese presenta Lade Carino – una la vez (letteralmente un sorso alla volta): un nuovo appuntamento per l’aperitivo. Colorato, fusion, alcolico e creativo al punto giusto. Il progetto nasce in collaborazione con i bartender di Versa Mezzacannone, il cocktail bar del centro storico, e va avanti per tutta la stagione. Ogni giovedì, a partire dalle 18.30 la cucinadello chef peruviano Juan Carlos Yaranga Quispe si sposa con i classici della mixology, ma anche con signature cocktail. Una nuova tappa fissa per i palati curiosi e gli amanti del bere miscelato. Nella drink list proposta, il cocktail “Ladi Carino” è ...