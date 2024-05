La nuova Ue - Cina e Russia Cosa c’è dietro il caso Fico secondo Politi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 16 maggio 2024) “L’Unione europea ha le sue responsabilità, ma i governi dei sei Paesi dei Balcani hanno le loro. Ed è chiaro che per alcuni governi, più che per altri, giocare laca dei due forni nel provvisorio è il modo migliore per mantenersi al potere”. Questa la premessa che il direttore della Nato Defense College Foundation, Alessandro, affida a Formiche.net per abbozzare un ragionamento analitico sugli scenari che si aprono dopo l’attentato al premier slovacco, Robert. Non solo Serbia e Kosovo, alla crisi balcanica per eccellenza si aggiungono le tensioni nazionalistiche in Nord Macedonia e l’attentato a Robert. Si tratta di una macro area sottovalutata da un punto di vista geoco? Il problema dei Balcani è che tutti hanno pensato che fosse soltanto il problema dei Balcani: e invece ...