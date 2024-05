La nuova truffa su TikTok | Abbiamo bisogno di…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 16 maggio 2024) “Ciao, sono il dipartimento delle risorse umane di Tik Tok e ti sto scrivendo questa lettera.urgentemente di 100 dipendenti per lavorare online, con uno stipendio giornaliero di 300 a 800 euro”. È questo il messaggio,ldino, che sta girando in queste ore sulla rete per tentare dire il maggior numero di persone. Un tentativo di phishing che ha già fatto scattare l’allarme da parte della polizia postale per mettere in guardia gli utenti. Questo dopo che si sono diffusi messaggi e chiamate che solo apparentemente apparivano come inviati da un Dipartimento delle risorse umane di. La, la finta ricerca di 100 dipendenti Lafrontiera deitori del web punta sulla ricerca – ...