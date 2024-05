La Molisana Trasporti Srl | Eccellenza Italiana nei Trasporti Eccezionali

(Di giovedì 16 maggio 2024) Espansione e Innovazione Costante Sin dall’anno della sua fondazione, Laha mostrato una crescita costante, ampliando la sua flotta con nuovi trattori, rimorchi, semirimorchi, autogrù e veicoli pilota per il servizio di scorta tecnica. Questo potenziamento delle risorse aziendali è andato di pari passo con l’acquisizione di nuovi immobili, trasformati successivamente in autorimesse e aree di stoccaggio a disposizione dei clienti. Core Business:e Settore Eolico Il core business del gruppo è il trasporto eccezionale, con una specializzazione particolare nel settore eolico. Laè leader di mercato in questo ambito, grazie all’esperienza accumulata e alle attrezzature avanzate a ...

Quando la Congrega di Carità di Agnone fece il “miracolo” e Roma finanziò la Sulmona – Carpinone - Quando la Congrega di Carità di Agnone fece il “miracolo” e Roma finanziò la Sulmona – Carpinone - Quando la politica con la P maiuscola era capace di inventare stratagemmi pur di ottenere finanziamenti per il territorio e […] ...

Porto di Termoli: Da oggi, entra in funzione la nuova stazione marittima - Porto di Termoli: Da oggi, entra in funzione la nuova stazione marittima - Un volano fondamentale per la crescita dei traffici e di tutto lo scalo molisano. Nella giornata di oggi, venerdì 10 maggio, è entrata in funzione la nuova stazione marittima del porto di Termoli.