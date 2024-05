La maggioranza degli italiani chiede corsi di formazione sull’intelligenza artificiale | Alleggerirà i compiti più gravosi - ma servono regole SONDAGGIO Piepoli

Bologna, 27 Marzo 2024 – Il cosiddetto AI Act è stato approvato di recente dall’Europarlamento ed è l'impianto di norme comunitarie sul l’intelligenza artificiale . Un provvedimento auspicato, come emerge dalla nuova ricerca di Changes Unipol ...

Sondaggio, 1 italiano su 4 andrebbe da professionisti nati da IA - sondaggio, 1 italiano su 4 andrebbe da professionisti nati da IA - Un sondaggio demoscopico condotto dall'Istituto Piepoli per il Festival del Lavoro (in programma da oggi, 16 maggio, fino a sabato 18 a Firenze, presso la Fortezza da Basso, promosso dal Consiglio e d ...

Occupazione, gli italiani non hanno paura dell’intelligenza artificiale - Occupazione, gli italiani non hanno paura dell’intelligenza artificiale - Secondo il sondaggio demoscopico condotto dall’Istituto Piepoli per il Festival del Lavoro (in programma dal 16 al 18 maggio a Firenze, presso Fortezza da Basso) sull’apporto che l’intelligenza ...

Cybersicurezza e geopolitica: ecco i nuovi scenari di rischio 2024 - Cybersicurezza e geopolitica: ecco i nuovi scenari di rischio 2024 - Il panorama geopolitico globale influenza sempre più il dominio cibernetico, cambiando i modus operandi e dando vita a nuove sfide. Le tensioni sono accompagnate dall'aumento dell'attività cybercrimin ...