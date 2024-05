La leggenda napoletana di Colapesce a Palazzo Filomarino - un tempo dimora di Benedetto Croce

La leggenda di Colapesce protagonista del Maggio dei Monumenti - La leggenda di Colapesce protagonista del Maggio dei Monumenti - La leggenda di Colapesce che affascinò Benedetto Croce protagonista del Maggio dei Monumenti con visite guidate a palazzo Filomarino.

Viruslibro in Leggenda Festival: tre appuntamenti con gli autori - Viruslibro in leggenda Festival: tre appuntamenti con gli autori - Viruslibro è pronto a tornare, all'interno del leggenda Festival di Empoli. L'iniziativa culturale della libreria Rinascita di Empoli si estende per tre ...

Istituto italiano per gli studi storici, Croce e la leggenda di Colapesce. Il filosofo letto da Andrea Renzi - Istituto italiano per gli studi storici, Croce e la leggenda di Colapesce. Il filosofo letto da Andrea Renzi - “Una delle leggende che più mi colpirono nei miei primi anni in Napoli, fu quella di Niccolò Pesce: del fanciullo che amava starsene sempre in mare, facendo gridare sua madre, la quale, un giorno, nel ...