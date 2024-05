La Lega punta sulle strade ’Più soldi ai piccoli comuni’

(Di giovedì 16 maggio 2024) Arrivano in Umbria risorse dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per interventi stradali neicomuni. Si tratta di 221mila euro con cui saranno finanziati interventi di messa in sicurezza e manutenzione. Micro-finanziamenti che, di fatto, saranno messi subito a disposizione delle amministrazioni per gli interventi più urgenti. "Un risultato importante frutto dell’attenzione e del pragmatismo con cui il ministro Matteo Salvini sta lavorando incessantemente dimostrando vicinanza ai singoli territori – afferma il segretario dellain Umbria, Riccardo Augusto Marchetti (nella foto ) – Bene che finalmente le nostre comunità possano contare su un interlocutore che ha davvero a cuore l’interesse di ogni territorio. Questa è sempre stata la forza dellae ancora una volta lo dimostriamo non con le parole, ma con ...

