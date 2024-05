La Juventus pensa a De Zerbi se salta Thiago Motta Giuntoli sfida il dna del club - come con Maifredi

(Di giovedì 16 maggio 2024) Laanche a De(se dovessere). La strada juventina è tracciata. Albianconerovuole portare il presunto futbol bailado. La chiusura con Allegri possiamo eufemisticamente dire che non è stata gestita bene. La sfuriata di ieri sera è stata la conclusione di mesi di anarchia gestionale, in cui– invece di parlar chiaro al tecnico livornese – ha preferito procedere per sottrazione, con i risultati che abbiamo visto. Ora l’ex ds del Napoli vuole portare a Torinocon cui le trattative sono inoltrate ma non ancora concluse. Ci sono ancora aspetti da valutare, soprattutto dal punto di vista dell’allenatore del Bologna. ...

Le sirene del mercato suonano ma non fanno paura. Kenan Yildiz piace a mezza Europa ma per la Juventus è assolutamente incedibile, non ci sono...

Pronti via, Allegri ha freddato la Dea. Il crollo teorico del Gasp e la contraddizione insanabile di Hien - Atalanta-juventus: l'analisi tattica Nel senso che Allegri e i suoi ... In questo articolo cercherò di dimostrare che quell'agguato è stato pensato e preparato per colpire un bug strutturale ...

Pinsoglio nudo nello spogliatoio Juve: la festa pazza dopo la Coppa Italia - Nei tanti video dei festaggiamenti circolati sui social dopo la vittoria della Coppa Italia della juventus, è apparso un filmato in cui si vede un Carlo Pinsoglio scatenato: il terzo portiere dei ...

Cobolli Gigli: "Non mi sento di consigliare Conte ad ADL, vi spiego perchè" - faceva il tifo per la juventus. Il presidente dovrebbe saperlo. Si mette in casa un professionista capace, ma che ha il cuore bianconero". Crede che per De Laurentiis sia giunto il momento di cedere ...