La Juve vince la Coppa Italia ma a Torino le piazze restano deserte | “Siamo così - schizzinosi”

La Juventus riporta a Torino la Coppa Italia . Il gol di Vlahovic fa sognare i tifosi, ma a far notizia è un gesto di alle gri durante il post partita . Mercoledì 15 maggio allo stadio Olimpico di Roma è andata in scena la finalissima di Coppa Italia ...

Terza finale di Coppa Italia persa per l’Atalanta contro la Juve: prevedibilità, assenze e una reazione necessaria in vista di Dublino Un film già visto dove passano gli anni, ma il copione della Finale non tende a cambiare: l’Atalanta favorita per ...