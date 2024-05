La figlia di Tom Cruise ha cambiato cognome 400mila euro al mese - ma lei non vuole saperne

Non solo nei film, anche nella vita reale Tom Cruise vive esperienze spericolate e ricche di colpi di scena. Di recente è uscita fuori la notizia che Suri , la figlia che l’attore di “Mission Impossibile” ha avuto da Katie Holmes, ha rinnega to il ...

Grossi guai in famiglia per Tom Cruise . Suri, la figlia che l’attore americano ha avuto con Katie Holmes, ha compiuto 18 anni e ha deciso di rinuncia re al cognome del padre con il quale non ha più alcun tipo di rapporto dal 2013. Dopo il divorzio ...

Tom Cruise, la figlia Suri cambia cognome: “Per lei, lui non esiste” - Tom cruise, la figlia Suri cambia cognome: “Per lei, lui non esiste” - Suri cruise 18 anni figlia Tom cruise e Katie Holmes rinnega padre e cambia cognome come si chiama ora in omaggio alla mamma ...

Tom Cruise, la figlia Suri cambia cognome: sempre più distante dal padre - Tom cruise, la figlia Suri cambia cognome: sempre più distante dal padre - Suri cruise ha iniziato la sua vita da maggiorenne prendendo una decisione importante: quella di cambiare cognome ed eliminare, almeno formalmente, il padre dalla sua esistenza. La giovane, figlia ...

Tom Cruise, il triste annuncio è arrivato direttamente dalla figlia (1 / 2) - Tom cruise, il triste annuncio è arrivato direttamente dalla figlia (1 / 2) - Tom cruise, nato Thomas cruise Mapother IV il 3 luglio 1962, è un attore e produttore cinematografico americano che è stato una delle più grandi star di Hollywood per decenni ...