La disfatta di Bonelli e dei profeti di sventura della siccità

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il leader dei Verdi urlava all’allarme, ma i dati lo sbugiardano: al Nord, lo scorso bimestre è stato tra i più bagnati degli ultimi secoli. Eppure, i fanatici green sono già pronti a usare gli acquazzoni in Lombardia per chiedere misure estreme contro le emissioni.

Il Parlamento Ue modifica la Politica agricola: più deroghe e meno controlli. Ambientalisti: 'Affossate le misure di protezione ambientale' - ... come siccità e inondazioni. Vengono introdotte esenzioni da alcuni standard Bcaa che riguardano, ... Se anche per Coldiretti "è un primo passo ", per Greenpeace è una disfatta . "Il piano esenta quasi ...