La Dipendenza Affettiva non romantica Il caso dell’Amicizia

(Di giovedì 16 maggio 2024) Spesso quando pensiamo o parliamo di unafacciamo riferimento a un amore tossico, cioè a un rapporto di coppia in cui tra i due membri non c’è reciprocità ed equilibrio, ma si è creata una condizione di sofferenza e oppressione che non permette di dare e ricevere in modo sano e costruttivo. In realtà le Dipendenze Affettive possono essere anche di tipo non romantico, sviluppandosi quindi in relazioni non amorose, come ad esempio può succedere nelle relazioni amicali, familiari o lavorative. ...