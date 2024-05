La difesa di Toti dai domiciliari - verso l’interrogatorio fra due settimane | Non ho commesso alcun reato

(Di giovedì 16 maggio 2024) «Non ho. Ora penso ad arrivare alpreparato per dimostrare la correttezza del mio operato». Sono queste le prime parole con cui Giovannicommenta l’inchiesta che lo vede indagato per corruzione. Il governatore della Liguria, che si trova ai, ha affidato questa breve dichiarazione all’avvocato Stefano Savi, con cui è al lavoro per delineare la propria strategia difensiva in vista deldavanti ai pm di Genova che dovrebbe svolgersi tra un paio dial momento si trova nella sua casa di Ameglia, in provincia di La Spezia. «Sta reagendo positivamente. Studia le carte e lavora», fa sapere il suo legale. Il governatore ligure avrebbe preferito tempi più ...

Inchiesta Liguria, Spinelli davanti al gip: “Sulla mia barca salivano in tanti” - Inchiesta Liguria, Spinelli davanti al gip: “Sulla mia barca salivano in tanti” - L’imprenditore durante l’interrogatorio di garanzia: “Signorini Gli unici soldi che gli ho dato sono quelli per il suo matrimonio, me li restituirà entro l’anno prossimo” ...