La crisi infinita di Industria Italiana Autobus | lo Stato se ne libera dandola a Seri Industrial La preoccupazione di sindacati ed enti locali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) L’ultima soluzione per una delle tanteinfinite del tessutole italiano si chiamal. E fa nulla se ihanno vita facile nel ricordare come il gruppo al quale losi appresta a dare l’ex Irisbus e l’ex BredaMenarini abbia più volte partecipato a “operazioni di salvataggio di aziende ma in realtà non ha prodotto mai un vero rilancio”, come sottolinea cona Ilfattoquotidiano.it Samuele Lodi, segretario nazionale della Fiom con la delega all’automotive. Quasi 600 dipend, due centri produttivi – Bologna e Flumeri, nell’Avellinese – e dieci anni di vertenza alle spalle, adessoè a un passo dal finire nelle mani della ...