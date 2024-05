La Città della Pizza 2024 va in scena a Napoli presso la sede di Avpn

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 16 maggio 2024) Continuano le selezioni del concorso che coinvolge iioli di tutto lo Stivale. È la volta di, patria indiscussa, che ospiterà la quinta, nonché penultima tappa del tour nazionale de La. Ai 25 talentiioli non resta che scendere in gara per celebrare il meglio dell’arte bianca che a, più che altrove, è di casa. Ad ospitare la gara di lunedì 20 maggio laprincipale dell’Associazione VeraceNapoletana in via Capodimonte 19,. “Dopo Corato (Bari) rimaniamo nel SudPenisola per conoscere i nuovi talentiioli – dichiara Emiliano De Venuti, creatore de La...