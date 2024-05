La Cina muove 45 aerei e sei navi da guerra È allarme a Taiwan

Pechino, 08 mag – (Xinhua) – La terza portaerei cinese, Fujian , e’ tornata allo Shanghai Jiangnan Shipyard intorno alle 15:00 di oggi (ora locale) dopo aver completa to le prove inaugurali in mare . Durante gli otto giorni di ...

La nave da guerra è entrata in servizio nel 2017 come portaelicotteri. Adesso sta subendo lavori di potenziamento che dovrebbero "trasformarla" in una portaerei. La prima del Giappone dopo la fine della Seconda guerra mondiale