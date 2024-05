Koopmeiners stecca CDK non colpisce Energia Lookman

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) CARNESECCHI 6. Fa il suo con uscite con tempismo, soprattutto nella ripresa DE ROON 5,5. Ha giocato da difensore, faticando a salire. Quando è tornato a centrocampo si è fatto male HIEN 5. Non riesce a contenere Vlahovic sull’azione dell’1-0, si fa ammonire dopo un quarto d’ora e rischia un fallo da rigore sempre su Vlahovic DJIMSITI 5,5. Ha sofferto dietro, faticando a trovare le chiusure giuste. ZAPPACOSTA 5,5. Ancora una volta ha sofferto la fisicità e la velocità di Iling Junior. Pochi cross dalla sua parte PASALIC 5,5. Schierato da mediano al posto ha faticato nei duelli fisici EDERSON 5,5 Non è salito, ha faticato su Rabiot RUGGERI 5,5. Meno corsa del solito5. Nella serata più importante scompare dai radar. Non ha inciso6. Sempre vivace, l’unico veramente pericoloso dei suoi. Ha colpito un palo esterno. ...