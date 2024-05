(Di giovedì 16 maggio 2024) In queste ultime ore i vertici politico-militari diparlano con sempre più insistenza di situazione critica al fronte. Dopo oltre due anni di comunicati rassicuranti sull’esito positivo del conflitto, il presidente Zelensky comincia ad ammettere che, senza un massiccio intervento occidentale, le sorti della guerra saranno segnate. “La situazione è al limite“, ha detto il generale Kyrylo Budanov, capo dell’Agenzia di Intelligence Militare ucraina, in una videochiamata da un bunker a. “Ogni ora questa situazione diventa critica”. In effetti la situazione sul terreno vede le forze russe ormai in avanzata un po’ dappertutto, in special modo nell’Oblast di, la seconda città dell’Ucraina. Solo per fare un esempio, il 12 maggio 125 guardie di frontiera ucraine si sono arrese “in massa” al confine di ...

Kiev non ha mezzi e uomini per frenare l’offensiva russa: ecco perché l’accerchiamento di Kharkiv può causare il tracollo ucraino | L’analisi - kiev non ha mezzi e uomini per frenare l’offensiva russa: ecco perché l’accerchiamento di Kharkiv può causare il tracollo ucraino | L’analisi - Lo scarso addestramento e il non corretto utilizzo dei mezzi hanno portato gli ucraini a perdere forniture molto velocemente ...

Ucraina, Putin annuncia l'avanzata russa. A Kharkiv "situazione più difficile" per Kiev - Ucraina, Putin annuncia l'avanzata russa. A Kharkiv "situazione più difficile" per kiev - Dagli Usa altri 2 miliardi di dollari in aiuti a kiev "Stiamo affrettando l'invio di munizioni, mezzi corazzati, missili, difese aeree. Lo stiamo affrettando perché arrivino al fronte per proteggere i ...

Guerra Ucraina Russia, Kiev: "Inviati rinforzi nella regione di Kharkiv". Putin a Pechino - Guerra Ucraina Russia, kiev: "Inviati rinforzi nella regione di Kharkiv". Putin a Pechino - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, kiev: 'Inviati rinforzi nella regione di Kharkiv'. Putin a Pechino ...