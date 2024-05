Kia EV6 | un restyling che cambia tutto

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 16 maggio 2024) La Kia EV6 si rinnova, presentando in Corea del Sud unche promette di rivoluzionare l’esperienza di guida L’aggiornamento di metà carriera della Kia EV6 non stravolge le lamiere, ma introduce un nuovo e più raffinato design dei fari anteriori, allineando l’estetica al resto della gamma. Il paraurti anteriore e la parte inferiore della mascherina sono stati ridisegnati, conferendo un look più moderno e accattivante. I nuovi cerchi in lega neri e argento, disponibili nelle misure da 19 e 20 pollici, completano il rinnovamento estetico esterno. L’abitacolo accoglie un nuovo pannello panoramico curvo che integra il quadro strumenti digitale e lo schermo touch del sistema multimediale. Ciò offre al guidatore un’esperienza di infotainment più coinvolgente e intuitiva. Il volante a due razze è stato ridisegnato, diventando più rastremato. Inoltre, la presenza ...