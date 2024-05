Primo obiettivo. Anzi, per meglio dire priorità assoluta. La Juventus continua a lavorare con il Bologna per Riccardo Calafiori : Cristiano...

Juventus, i dettagli del contratto di Thiago Motta e cosa manca per chiudere. E quel retroscena su Allegri… - juventus, i dettagli del contratto di Thiago Motta e cosa manca per chiudere. E quel retroscena su Allegri… - Allegri lascerà la Juve da vincente. Il successo ottenuto nella finale dell`Olimpico contro l`Atalanta consegna alla Vecchia Signora la sua 15esima Coppa Italia.

Nuova esclusione dalle coppe europee: c’è un posto in più dal campionato - Nuova esclusione dalle coppe europee: c’è un posto in più dal campionato - È corsa a tre, tra l’Atalanta, la Roma e la Lazio, per aggiungersi alle 4 quattro, Inter, Milan, juventus e Bologna, che già hanno staccato il pass per la prossima edizione di Champions League. Nuova ...

Allegri lascia la Juve Thiago Motta cambia i piani: decisione presa - Allegri lascia la Juve Thiago Motta cambia i piani: decisione presa - La juventus è vincere e tutto il resto è niente ... Cristiano Giuntoli sarebbe disposto a stravolgere i propri piani sul mercato per seguire in maniera dettagliata la filosofia di gioco di Thiago ...