Juventus - Allegri può ‘saltare’ già oggi | il nome del sostituto per il finale di stagione

(Di giovedì 16 maggio 2024) Sono in corso valutazioni in casae il club bianconero sembra indirizzato verso il ribaltone immediato in panchina. La squadra è reduce dalla vittoria indi Coppa Italia contro l’Atalanta con il risultato di 0-1 grazie ad un gol realizzato da Vlahovic. I minuti finali ed il post-partita sono stati condizioni dalle follie del tecnico toscano: prima lo ‘spogliarello’ e la furia con arbitro e designatore, poi il gesto nei confronti di Giuntoli e infine le accuse del direttore di ‘TuttoSport’. Laverso in cambio di allenatore L’atteggiamento di Massimilianoha definitivamente compromesso il rapporto con i dirigenti. L’allenatore ha creato un danno d’immagine non indifferente ed il comportamento del tecnico ha creato imbarazzo in tutto l’ambiente bianconero. Secondo le ultime notizie il club ...