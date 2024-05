Judo - i ranking olimpici prima dei Mondiali di Abu Dhabi | gli azzurri che si giocano la qualificazione per Parigi 2024

(Di giovedì 16 maggio 2024) Un ultimo torneo di grande livellodella deadline del 23 giugno. Dopo i grandi risultati del Grand Slam di Astana, in casa Italia ci si presenta con fiducia al via deidi Abudi(19-24 maggio). Valutando il tutto nell’ottica dellaalle Olimpiadi di, la competizione iridata metterà in palio fino a un massimo di 2000 punti valevoli per ilolimpico, che chiuderà ufficialmente nella data specificata precedentemente. Allo stato attuale delle cose, l’Italia sarebbe virtualmente qualificata alle Olimpiadi in 11 categorie di peso individuali e di conseguenza anche per la prova a squadre mista. I nomi sono quelli di Assunta Scutto nei 48 kg, Odette Giuffrida nei 52 kg, Veronica Toniolo nei 57 kg, Alice Bellandi nei 78 kg, ...

Mancano ormai meno di due settimane al via dei Campionati Mondiali 2024 di Judo , in programma alla Mubadala Arena di Abu Dhabi da domenica 19 a venerdì 24 maggio. Si preannuncia una rassegna iridata speciale, perché rappresenta anche l’ultimo ...

prima giornata molto positiva in chiave azzurra al Grand Slam di Astana 2024, ultimo appuntamento del World Tour di Judo in vista dei Campionati Mondiali di Abu Dhabi con in palio punti fondamentali in ottica ranking di qualificazione olimpica per ...

Seconda giornata di Grand e rilievo in chiave azzurra al Grand Slam di Astana, ultimo appuntamento del World Tour di Judo in vista dei Mondiali di Abu Dhabi con in palio punti fondamentali in ottica ranking di qualificazione olimpica per Parigi ...

Judo, terzo posto per la Kodokan Pistoia al Trofeo Macaluso - judo, terzo posto per la Kodokan Pistoia al Trofeo Macaluso - Sette medaglie e tanta soddisfazione per la società pistoiese di judo nella diciottesima edizione del Trofeo Macaluso, svoltosi a Figline A conclusione del primo semestre di attività, l’ASD judo Kodok ...

Mondiali di judo: il pistoiese Mungai convocato per la gara a squadre - Mondiali di judo: il pistoiese Mungai convocato per la gara a squadre - Da domenica 19 a venerdì 24 maggio, Abu Dhabi ospiterà i Mondiali 2024 di judo: per l’Italia, nei 100 kg, c’è anche l’atleta di Pistoia Mungai Sale l’attesa per gli appassionati di judo, pronti a segu ...

Il «Clan» di Maddaloni L’altra faccia di Scampia - Il «Clan» di Maddaloni L’altra faccia di Scampia - «Anche oggi abbiamo due possibilità: vincere o perdere», dice ‘o Mae’ ai suoi allievi di judo prima di una gara e questi in coro rispondono: ...