Judith Godrèche ha scosso tutti con il suo cortometraggio Moi Aussi a Cannes

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ieri asi sentiva aria di ribellione. Le due sedi principali sulla Croisette, il Grand Théâtre Lumière e la Salle Debussy, hanno ospitato contemporaneamente due storie di donne e uomini incapaci gli uni di regolarsi, le altre di subire in silenzio. Da un lato, c'era la prima di Furiosa, un blockbuster della vendetta raccontato dal punto di vista di una donna la cui vita è stata sconvolta dal patriarcato. Dall'altro, la cerimonia di apertura della sezione Un Certain Regard, che ha debuttato quest'anno con la presentazione delMoidi. L'attrice è stata onnipresente sui media dopo l'uscita della sua serie Icon of French Cinema su Arte lo scorso dicembre e la successiva rivelazione di aver subito abusi sessuali dai registi Benoît Jacquot e Jacques Doillon durante ...

