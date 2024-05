Joe Bastianich - dopo il silenzio social - in tarda serata è tornato sui social

(Di giovedì 16 maggio 2024) Joein viaggio di ritorno dall’Honduras èsui– da cui era assente ancheil ritiro dall’Isola dei Famosi, e si è mostrato in una foto su Instagram Ildi Joeaveva allarmato i fan che lo hanno subissato di messaggi e commentil’annuncio del suo ritiro dal reality per motivi di salute. L’annuncio è arrivato in diretta lunedì scorsoun ricovero presso una struttura sanitaria dove il medico ha “obbligato” il naufrago al ritiro dal gioco. “La salute di Joe è più importante. Ci sono ritiri e ritiri, nel suo caso non c’erano alternative”. Così ha commentato la presentatrice Vladimir Luxuria prima di collegarsi col naufrago che ha dato l’annuncio del suo ritiro. Facciamo un passo ...

Joe Bastianich è stato annunciato dal portale davidemaggio.it come concorrente ufficiale della nuova edizione de L’Isola dei Famosi che dovrebbe iniziare lunedì 8 aprile 2024 . L’uomo dopo aver ricoperto per tanti anni i ruoli di giudice e ...

