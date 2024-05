Jennifer Lopez e Ben Affleck verso il divorzio? Il motivo della rottura

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 16 maggio 2024) La storia die Benè quanto di più simile ad una commedia romantica anni 90: un grande amore, una relazione interrotta, un ritorno di fiamma due decadi dopo e il lieto fine. I due divi di Hollywood a distanza di 17 anni dalla lorosono tornati insieme nel 2021 e si sono sposati, eppure ad un anno dalle nozze hanno cominciato a circolare già le prime voci di crisi e di una possibile separazione. Nonostante tutti questi rumor, le cose sembravano andare più che bene, – almeno in apparenza – tanto che qualche mese fa la cantante ha rilasciato il film “This Is Me… Now”, in cui ha raccontato il suo amore da favola con il marito. In America però in questi giorni i media sono convinti che presto i due attori annunceranno il...