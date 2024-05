(Di giovedì 16 maggio 2024) (Adnkronos) – Quindicesimaper lantus, nelle dodici stagioni di sponsorizzazione da parte di, il Club bianconero ha vinto ben 19 titoli. Un binomio quello trantus che risale alla stagione 2012 – 2013. A partire dal quell’anno, il logo del Marchio specialistico è presente sulle divise bianconere. Nel corso L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile Apple non produrrà auto elettriche Arriva Microlino Lite Tesla: una nuova fabbrica in

(Adnkronos) – Quindicesima Coppa Italia per la Juve ntus, nelle dodici stagioni di sponsorizzazione da parte di Jeep , il Club bianconero ha vinto ben 19 titoli. Un binomio quello tra Jeep e Juve ntus che risale alla stagione 2012 – 2013. A partire ...

Jeep e Juve festeggiano la Coppa Italia 2024 - jeep e Juve festeggiano la coppa Italia 2024 - Quindicesima coppa Italia per la Juventus, nelle dodici stagioni di sponsorizzazione da parte di jeep, il Club bianconero ha vinto ben 19 titoli. Un binomio quello tra jeep e Juventus che risale alla ...

Juventus e Jeep: una partnership di successi e innovazione - Juventus e jeep: una partnership di successi e innovazione - La Juventus vince la sua quindicesima coppa Italia, mentre jeep continua a innovare nel mercato automobilistico con nuovi modelli sostenibili ...

Jeep festeggia con la Juventus per la vittoria nella Coppa Italia 2024 - jeep festeggia con la Juventus per la vittoria nella coppa Italia 2024 - Il marchio jeep festeggia insieme alla Juventus per la vittoria di ieri sera nella finale di coppa Italia 2024. La squadra bianconera ha raggiunto un traguardo straordinario ieri sera, conquistando la ...