IV-Lab - per monitorare la salute del cuore arriva il multisensore impiantabile

(Di giovedì 16 maggio 2024) E’ ufficialmente partito il progetto IV-Lab, finanziato dall’Unione Europea e coordinato dall’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT). Il progetto mira a sviluppare un dispositivonei vasi sanguigni, come vene o arterie periferiche, peri parametri corporei e, quindi, lo stato didi una persona. Una volta impiantato in pazienti in cui sono presenti malattie cardiovascolari, il sistema potra’ costituire una piattaforma in grado di rilevare un numero elevato di parametri emodinamici e biochimici utili al personale medico. Il progetto IV-Lab (acronimo di “In-vessel implantable smart sensing device for personalised medicine”) ha ricevuto oltre 4 milioni di euro dall’European Innovation Council (Eic) nell’ambito del programma quadro per la ricerca e l’innovazione Horizon Europe. E’ ...