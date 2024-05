Istat ribassa stime inflazione aprile

(Di giovedì 16 maggio 2024) 11.27 Adl'stima che l'indice dei prezzi al consumo, al lordo dei tabacchi,aumenti dello 0,1% su base mensile e dello 0,8% su base annua(da+1,2% di marzo).La stima preliminare era+0,9% Il lieve rallentamento è dovuto a flessione dei prezzi dei beni energetici non regolamentati(da -10,3% a -13,9%) e a decelerazione prezzi per il trasporto Rallenta il carrello della spesa (prodotti per cura casa e persona)da +2,6% di marzo a +2,3%,ma accelera da +2,5% a +2,6% per prodotti d'acquisto frequente

Inflazione in frenata ad aprile in Italia (+0,8%)

