Israele sta bluffando | vuole continuare la guerra a Gaza per un altro anno

Papa a Verona: abbraccio con israeliano e palestinese parenti delle vittime della guerra - Papa a Verona: abbraccio con israeliano e palestinese parenti delle vittime della guerra - Visita del pontefice a Verona. Molta commozione all'Arena per l'abbraccio con un israeliano e palestinese parenti delle vittime della guerra a Gaza #EuropeNews ...

Jacopo Fo davanti all’ex consolato israeliano a Milano urla una poesia per la pace: “Avete dimenticato la vostra umanità” – Video - Jacopo Fo davanti all’ex consolato israeliano a Milano urla una poesia per la pace: “Avete dimenticato la vostra umanità” – Video - “Io ho sempre condannato la violenza di Hamas come quella del governo di Netanyahu. Credo che oggi lo strumento del grande corteo stia dimostrando che non serve, anche perché si infiltrano sempre pers ...

Guerra Medioriente, tv Israele: sospese le trattative su ostaggi a Gaza. LIVE - guerra Medioriente, tv israele: sospese le trattative su ostaggi a Gaza. LIVE - Secondo le fonti coinvolte nei colloqui - riferisce il canale televisivo - i mediatori di Egitto e Qatar hanno verificato l'impossibilità in questa fase di raggiungere un accordo con israele.