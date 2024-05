Isa e Chia Cafè - l’angolo delle chiacchiere in libertà 16 05 24

Ben ritrovati all’Isa e Chia Café, uno spazio quotidiano dedicato ai nostri affezionati lettori e alle loro Chia cchiere in libertà . Nei commenti a questo post potrete parlare del più e del meno, cazz*ggiare, conoscervi e scherzare tra di voi, senza ...

Non solo il Napoli sta facendo diventare una soap il tema del prossimo allenatore, anche in casa Milan le voci sul successore di Pioli si rincorrono da settimane. C’è Antonio Conte che ieri sera per voce del suo storico “secondo”, Christian ...