Internazionali Le frecce tricolori domani sul Foro Italico

(Di giovedì 16 maggio 2024) Venerdì 17 maggio, alle 15.30 circa, i velivoli MB339PAN delledell’Aeronautica Militare sorvoleranno gli storici campi in terra rossa deldi Roma stendendo per l’occasione il Tricolore più lungo del mondo sugliBNL d’Italia. Il sorvolo dellesul villaggio romano di uno dei più importanti tornei di tennis in terra rossa suggella la collaborazione tra l’Aeronautica Militare e l’organizzazione del torneo. Grazie ad un accordo tra la Forza Armata e Sport e Salute, infatti, personale meteorologico sta fornendo, per la prima volta nella storia del torneo, le previsioni meteo in tempo reale per tutta la durata della competizione tennistica internazionale. Una stagione più che internazionale che vedrà la Pattuglia ...