Internazionali d’Italia 2024 | Paul stende Hurkacz in tre set - è in semifinale

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tommyvola inagli. Lo statunitense la spunta contro Hubertdopo una battaglia durata 2 ore e 43 minuti con il punteggio di 7-5 3-6 6-3. Incontro che come prevedibile vive sul filo dell’equilibrio, anche se con molti più break del previsto. Nel primo parziale sono ben 5, con quello decisivo che arriva nell’undicesimo gioco. Nel secondo parziale l’americano trova subito il break in apertura, che sembra mettere in discesa la sua gara. Il polacco però si risolleva e rimonta, rimettendo il match in carreggiata grazie al 6-3. Con l’inerzia a favore è proprioa trovare il break subito nel primo game del terzo set, manon ci sta e recupera. Il numero 9 Atp perde fiducia nel servizio e regala ...