Internazionali BNL d’Italia - quarti di finale maschili | oggi tocca a Hurkacz e Tsitsipas

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ci si avvicina a grandi passi verso la conclusione degliBNLche per quanto riguarda il torneo maschile sono ormai giunti alla conclusione deidi. Ieri Zverev e Tabilo sono stati i primi ad aggiudicarsi l’accesso alle semifinali,toccherà agli ultimi quattro giocarsi gli ultimi due posti. Ci sono però dei favoriti e si tratta dida una parte edall’altra. Anche i loro avversari però non vogliono lasciare nulla di intentato in un torneo che ha visto uno dopo l’altro uscire tutti i suoi più grandi protagonisti. Andiamo dunque a scoprire quali sono gli incontri in programmae dove vedere in diretta televisiva i match.BNL, ...