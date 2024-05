Inter - Marotta riceve il premio Gentleman FairPlay con Lautaro | Rinnovo? Spero di trovare accordo

(Di giovedì 16 maggio 2024) “Sono orgoglioso di come sta andando la mia carriera e per questo ringrazio staff e compagni dell’, dobbiamo continuare così. Il? Stiamo lavorando…diuncon loro”. Lo ha detto l’attaccante e capitano dell’Martinez, a margine delFair Play, dove è stato premiato insieme a Giuseppe, il suo ad, che ha risposto prontamente: “La risposta l’ha data lui… Con i nostri giocatori non ci sono problemi, il comune denominatore è la loro voglia di continuare con noi. È un grande valore e ci porta, mi auguro con facilità, a raggiungere poi un”, riporta Sky. SportFace.

