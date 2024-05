Inter - l'alternativa a Bento è in casa Genoa

Due le partite giocate nel 33° turno della Serie A 2023-2024, entrambe con un importante carico di significati di classifica. In una il Genoa, pur giocando una buona partita, deve cedere alla Lazio per 0-1, mentre la Juventus rischia di cadere a ...

La guardia di finanza ha sequestrato 220 mila euro in contanti e valuta estera all’imprenditore Aldo Spinelli nell’ambito dell’ Inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari per corruzione il presidente della regione Liguria Giovanni Toti. La ...

FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola - FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola - Archiviato il successo contro il Monza la Fiorentina si prepara alla sfida di domani sera contro il Napoli. In vista del match del Franchi Biraghi e compagni scenderanno in campo per l'allenamento, ...

Alberto Gilardino rinnova il contratto con il Genova - Alberto Gilardino rinnova il contratto con il Genova - La storia tra l’ex attaccante campione del mondo con l’Italia nel 2006 e il club più antico del calcio di casa nostra prosegue ... qualcosa di importante e sono felice di rimanere al genoa e ...

Genoa: Preparazione intensa e impegno su tutti i fronti - genoa: Preparazione intensa e impegno su tutti i fronti - In una settimana chiave per il genoa, il team ha continuato con una seduta mista intensa ... avvicinandosi al record di gol segnati fuori casa in un singolo campionato di Serie A, detenuto da Rodrigo ...