Inter e quel clamoroso +200! Inzaghi crea e aumenta valore ? CdS

(Di giovedì 16 maggio 2024) L’, grazie al lavoro stratosferico di Simone, ha visto crescere notevolmente ildella sua rosa. Ora c’è una lunga lista di top player. BOOM ? Ildella rosa dell’è salito del 45%, ossia di oltre 200 milioni di euro passando dagli iniziali 450 milioni a 661. Una crescita enorme ed esponenziale, dovuto principalmente grazie al lavoro di Simone, che in questo triennio ha portato in dote ben sei trofei, tra cui l’ultimo e il più bello: lo scudetto della seconda stella. Parlando solamente di questa annata trionfale, il tecnicoista hato, ma anche fattore di tanto ileconomico di diversi giocatori. In pratica adesso c’è una vera e propria lista di top player. ...

