Inter campione d’Italia anche sugli spalti | un dato è pazzesco ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 16 maggio 2024) L’ha vinto lo scudetto così come i propri tifosi hanno vinto il titolo del tifo. Affluenza a San Siro pazzesca, toccati vertici clamorosi.? L’, mai propri tifosi non scherzano prendendosi a pieno titolo quello di campionidel tifo. L’è pronta a superare in questa stagione quota 1.700.000 tifosi presenti a San Siro. Un, che sottolinea l’amore dei tifosiisti nei confronti della propria squadra. Una partecipazione da titolodal punto di vista dell’amore della propria gente, che dall’agosto scorso in 23 gare casalinghe ha condotto a una media di 71.994 spettatori contando 18 ...