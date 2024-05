Instagram e Facebook sotto indagine in Europa: “Possono causare dipendenza” - instagram e facebook sotto indagine in Europa: “Possono causare dipendenza” - La Commissione Europea ha aperto un’indagine su instagram e facebook. L’obiettivo, come ha spiegato Thierry Breton, è capire se Meta ha rispettato le regole definite dal Digital Service Act.

Facebook and Instagram probed over child safety concerns under landmark EU law - facebook and instagram probed over child safety concerns under landmark EU law - facebook and instagram probed over child safety concerns under landmark EU law - Meta faces fine of up to $8 billion if found in breach of DSA rules ...

Facebook and Instagram face fresh scrutiny under the European Union's strict digital regulations - facebook and instagram face fresh scrutiny under the European Union's strict digital regulations - The European Union opened fresh investigations Thursday into facebook and instagram over suspicions that they're failing to protect children online, in violation of the bloc's strict digital ...