Insieme in gran segreto Sonia Bruganelli e il vip della tv - lo scoop dall’interno | hanno cantato

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 maggio 2024)è al momento impegnata con l’Isola dei Famosi di Vladimir Luxuria. Proprio come succedeva nello studio del GF Vip di Alfonso Signorini, la ex signora Bonolis commenta in diretta le dinamiche dei naufraghi in gioco senza peli sulla lingua, anche a costo di discutere con i concorrenti che si trovano in Honduras. Con lei c’è Dario Maltese, il volto del Tg5 con cui si vociferava ci fosse maretta. Entrambi, ad avviso di Platinette, potrebbero dare di più: “C’è un eccessivo bon ton.ne avrebbe per tutti, salvo poi tessere o disfare lodi o improperi verso la nobildonna nullafacente Alvina. Maltese interviene poco, è quasi sottomesso“, ha detto alla rivista DiPiù commentando, o meglio bocciando, i due opinionisti dell’Isola dei Famosi. Leggi anche: “Succede ancora, non è possibile”. Isola dei Famosi 2024, altra ...