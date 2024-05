Innovazione - stop agli sprechi di acqua | ecco il contatore smart che monitora i consumi

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ild’per la casa del futuro vince l’hackathon “&Hack” promossa da Risorse, agenzia milanese per il lavoro che opera nel settore della ricerca, selezione e somministrazione di personale con sedi anche in altre Regioni italiane. Grazie all’utilizzo di un sistema di misurazione elettromagnetico e all’impiego dell’intelligenza artificiale sarà possibile bloccare l’erogazione dell’da remoto ere idomestici. Sono Luca De Gregorio, Salvatore D’Angelo e Dilnaz Temirkulova, studenti di artificial intelligence and robotics, fisica teorica e development and international cooperation sciences all’università La Sapienza di Roma, i tre vincitori della competizione nazionale&Hack Veneto, promossa in collaborazione con il ...

