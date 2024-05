(Di giovedì 16 maggio 2024) Al congresso Aiic, 'aperto un rapporto con mondi che non dialogavano' "Glioggi si occupano anche di sviluppo, didi crisi, di cooperazione internazionale e di gestione delle emergenze in ambito bellico o causate da catastrofi, proprio perché le tecnologie offrono strumenti essenziali e innovativi per la gestione diestreme e

(Adnkronos) – Una delegazione dell'Associazione italiana Ingegneri clinici (Aiic), in occasione della prima giornata del 24esimo Convegno nazionale Aiic – in programma al Convention Centre La Nuvola di Roma fino al 18 maggio – ha partecipato questa ...

Ingegneri clinici partner forze armate in situazioni di emergenza e guerra - ingegneri clinici partner forze armate in situazioni di emergenza e guerra - "Gli ingegneri clinici oggi si occupano anche di sviluppo, di situazioni di crisi, di cooperazione internazionale e di gestione delle emergenze in ambito bellico o causate da catastrofi, proprio perch ...

Dispositivi medici: come si gestiscono durante le grandi emergenze e in contesti difficili (dalle pandemie ai conflitti) - Dispositivi medici: come si gestiscono durante le grandi emergenze e in contesti difficili (dalle pandemie ai conflitti) - Se ne discute al 24o Convegno nazionale dell'Associazione italiana ingegneri clinici, aperto oggi a Roma. Un confronto sulle strategie per garantire l'accesso ad apparecchiature salvavita incondizioni ...

Ingegneri clinici dal Papa, impegno per tecnologia ai più poveri - ingegneri clinici dal Papa, impegno per tecnologia ai più poveri - Nella prima giornata del Convegno Aiic una delegazione in udienza con contributo all'Obolo di San Pietro ...